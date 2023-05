Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Speyerer Band Andromeda Zoo veröffentlicht am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Single „The Path Not Chosen“. Völlig körperlos, wie es dem Zeitgeist entspricht. DIE RHEINPFALZ hat vorab in die Datenwolke reingehört – und findet sie faszinierend!

Nicht jeder Musiker ist erfreut über Berichterstattung. Manch einer fühlt sich selbst von positiven Berichten „unten gehalten“. Bei Andromeda Zoo aus Speyer konnte