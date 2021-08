Am Sonntag, 5. September, um 19 Uhr ist in der Katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen die dritte musikalische Andacht mit Musikern aus der Nachbarschaft statt: Diesmal ist es der in Dudenhofen aufgewachsene Gitarrist, Pianist und Sänger Fabian Schreiber. Fabian Schreiber hat für diese Andacht den Titel seiner am 19. Juli veröffentlichten Single „Ich danke dir (für dieses Leben)“ gewählt. Mit diesem Lied möchte er uns daran erinnern, dass wir trotz oder gerade wegen aller Widrigkeiten unseres Daseins dafür dankbar sein dürfen, was Leben wie wir es kennen, bedeutet. Mit seinem Bruder Oliver Schreiber (Percussion) gestaltet er diese Andacht mit gefühligem, selbstgedichteten deutschen Pop bis zum fetzigen Rock. Für die Andacht hat er eigene Songs sowie populäre Stücke ausgesucht. Die dritte musikalische Andacht der Reihe „Musiker aus der Nachbarschaft“, die von den Kirchen-Chören St. Cäcilia Dudenhofen organisiert wird, soll den Zuhörern live Musikerlebnisse auf hohem Niveau und geistliche Anregung geben. Die angemessene Bezahlung der Musiker stellt eine Unterstützung der von der Corona-Krise besonders gebeutelten Künstler dar. Die vierte musikalische Andacht findet am 31.Oktober, 19 Uhr, statt. Diese wird der junge preisgekrönte Organist Adrian Brech gestalten. Unter den aktuellen Corona-Bestimmungen ist eine Voranmeldung im Pfarrbüro notwendig: telefonisch ( 06232 92935) oder per E-Mail pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben. Der Erlös der Andacht wird für die Opfer im Ahr-Hochwassergebiet gespendet.