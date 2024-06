Die Stadt Speyer bietet besondere Veranstaltungen zwischen 10. und 19. Juni anlässlich der bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“. Anbieter sind dabei unter anderem das Seniorenbüro, die Nachbarschaftshilfe und die Gemeindeschwestern plus. Zu Plauderspaziergängen in verschiedenen Stadtteilen kommen zum Beispiel kostenlose Rikscha-Fahrten durch Speyer.

Den Auftakt macht am 10. Juni, 15 Uhr, das „Montagscafé“ in St. Hedwig in Speyer-West. Informationen gibt es im Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1a, in den Quartiersbüros sowie unter Telefon 06232 14-2661 und E-Mail seniorenbuero@stadt-speyer.de.

Das Programm

MontagsCafé

Montag, 10. Juni (15 Uhr)

Gemeinde St. Hedwig, Heinrich-Heine-Straße 8



Plauderspaziergang Süd

Dienstag, 11. Juni (10.30 Uhr)

Platz Ravenna, Windthorststraße 18

Anschließender Austausch bei Kaffee und Tee



Quasselgruppe

Mittwoch, 12. Juni (14.30 bis 16.30 Uhr)

Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1A

Mit Kaffee und Kuchen sowie

Gelegenheit für eine Rikscha-Fahrt mit Erinnerungsfoto



Plauderspaziergang West

Mittwoch, 12. Juni (10.30 bis 11.30 Uhr)

Berliner Platz, Stadtteilbüro West



Erzählcafé West

Donnerstag, 13. Juni (15 Uhr)

Berliner Platz, Stadtteilbüro West



Plauderspaziergang mit Gymnastik

Donnerstag, 13. Juni (8.30 bis 9.30 Uhr)

Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1A



Plauderbank

Montag, 17. Juni (14 bis 17 Uhr)

Hans-Stempel-Str., Park bei der Reithalle

(nicht bei Regen)



Gesprächsrunde

Dienstag, 18. Juni (15 bis 17 Uhr)

Haus am Germansberg, Else-Krieg-Str. 2

Gelegenheit für eine Rikscha-Fahrt mit Erinnerungsfoto



Spielenachmittag Nord

Dienstag, 18. Juni (13 bis 16 Uhr)

Mehrgenerationenhaus Weißdornweg



Plauderbank

Mittwoch, 19. Juni (10-13 Uhr)

Hans-Stempel-Straße, Park bei der Reithalle