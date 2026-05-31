Der 85. Geburtstag wird zur Spendenaktion: Statt Geschenken fließt Geld. Eine langjährige Freundschaft führt zu einer Spende für Parkinson-Betroffene.

Großzügige Spende für die Ping-Pong-Parkinson-Abteilung (PPP) des Tischtennisclubs Speyer (TTC): Otto Lanig hat der Gruppe in der Siedlungssporthalle 1000 Euro übergeben. Zu seinem kürzlichen 85. Geburtstag hatte er die besondere Idee gehabt, auf Geschenke seiner Feiergäste zu verzichten und stattdessen Spenden zugunsten der PPP zu sammeln. In dieser ist Lanigs Stammtischbruder Theo Germann aktiv. „Die beiden kennen sich über 50 Jahre“, berichtet Hans Herbrank aus dem Leitungsteam der Gruppe. Die PPP-Vertreter Christoph Weber, Klaus Niebes und Joachim Ritter nahmen die Spende entgegen und versprachen eine sinnvolle Verwendung zugunsten der Parkinson-Betroffenen im TTC.