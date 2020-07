Zum Wochenende lässt die Stadt Homburg ihre beiden Spielteiche im Stadtpark und am Jägersburger Minigolfplatz wieder mit Wasser befüllen. Kinder dürfen wieder im knietiefen Wasser spielen und sich abkühlen. Aus Corona-Gründen dürfen jedoch die Flöße noch nicht benutzt werden.

Wie Rathaussprecher Jürgen Kruthoff erklärt, darf sich wegen der Abstandsregeln jeweils nur eine Person auf einem Floß aufhalten. Die Stadt könne aber nicht überwachen, inwieweit die Kinder diese Vorschrift einhalten. Deshalb bleiben die Flöße vorerst noch in den Depots. Sie sollen aber freigegeben werden, wenn es in nächsten Wochen weitere Lockerungen gibt. Kruthoff geht davon aus, dass der Spielteich in Jägersburg bis Samstag, 4. Juli, mit Wasser gefüllt ist. Im Stadtpark am alten Freibad sei er sich aber nicht so sicher: Weil dort zunächst noch ein Zuleitungsrohr repariert werden müsse, könne sich das Fluten des Teichs verzögern.