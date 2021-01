Die Bauarbeiten im Innenraum der Webenheimer Martin-Luther-Kirche sind in vollem Gange. Angestellte der ortsansässigen Baufirma Roman Brengel sind in diesen Wochen damit beschäftigt, den hinteren Teil des Kirchenraums für den Einbau eines Kolumbariums vorzubereiten. Dabei handelt es sich um eine Begräbnisstätte für Urnen. Das Webenheimer Gotteshaus wird die erste Kirche im Saarland sein, in deren Innerem eine solche Anlage installiert wird. Bestattungen sollen hier überkonfessionell für Saarländer, Pfälzer und Lothringer möglich sein. Platz für bis zu 600 Urnen wird hier geschaffen. Seit November ist die Kirche wegen der Bauarbeiten geschlossen; dies wird ein Jahr lang so bleiben. Während der Schließungszeit sollen auch ein barrierefreier Eingang angelegt und die Orgel überarbeitet werden. Die Webenheimer Gemeinde untersteht als Teil der pfälzischen Landeskirche dem Dekanat Zweibrücken.