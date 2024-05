Auf der Homburger Osterkirmes war ein Mann mit einem Messer angegriffen worden. Die CDU-Fraktion im Stadtrat fordert nun waffenfreie Zonen bei Festen.

Immer wieder kommt es bei Festen zu Schlägereien und manchmal auch zu Messerangriffen. So wie bei der Homburger Osterkirmes: Ein 27-Jähriger war von einem Mann, der Teil einer sechsköpfigen Gruppe war, mit einem Messer attackiert und im Gesicht und am Brustkorb verletzt worden. „Solch eine Körperverletzung stellt ein nicht tolerierbares Ereignis dar, und es sollten alle rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen geprüft werden, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden“, schreibt Michael Rippel, CDU-Fraktionschef im Homburger Stadtrat im Antrag, Waffenverbotszonen einrichten zu lassen. In einer solchen Zone können beispielsweise auch Messer verboten werden. Bei Festen, heißt es im Antrag weiter, würden sich die Besucher so sicherer fühlen.

Forderung: Spielzeugwaffen nicht mehr verkaufen

Auch möchte die CDU, dass die Standbetreiber bei Festen sogenannte Anscheinswaffen nicht mehr verkaufen dürfen. Dabei handelt es sich um unechte Pistolen, die selbst keine Waffen nach dem Waffengesetz sind, aber wie echte Waffen aussehen. Dazu solle es laut Michael Rippel eine Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und den Standbetreibern bei zukünftigen Festen geben. Obwohl man keine Anscheinswaffen ohne einen Großen Waffenschein mit sich führen darf, findet man Spielzeugwaffen etwa auf Faschingsfesten. Beim zu erwartenden Strafmaß werde zudem nicht unterschieden, ob es sich um eine echte oder um eine Spielzeugwaffe gehandelt hat. Rippel spricht unter anderem von der Verletzungsgefahr, die auch von Anscheinswaffen ausgehe.

Info

Die Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 16. Mai um 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus, Am Forum 5 in Homburg, statt. Über den Tagesordnungspunkt wird im öffentlichen Teil entschieden.