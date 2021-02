Im Frühjahr 2021 wird die Stadt Neunkirchen all ihre fest installierten Blitzersäulen durch Sensorschleifen ersetzen. Diese werden in den Straßenasphalt eingelassen. Hintergrund ist ein Urteil des saarländischen Verfassungsgerichtshofs von Mitte 2019, wonach der bisher genutzte Blitzer-Gerätetyp Traffistar S 350 nicht mehr verwendet werden darf.

Auf Anfrage sagte Rathaussprecher Deniz Alavanda, dass das alte Modell bemängelt wurde, da es nicht alle notwendigen Messdaten speichere. Daher habe man in der Stadt die Traffistar-Blitzer außer Betrieb genommen. Alavanda: „Heute besitzt die Kreisstadt Neunkirchen keine solchen Geräte mehr. Es werden ausschließlich Geschwindigkeitskontrollen mit Messsystemen durchgeführt, die dem Inhalt des Urteils des saarländischen Verfassungsgerichtshofs entsprechen.“

Wo die Stadt das Tempo messen lässt

Feste Tempo-Messstellen auf dem Gebiet der Stadt Neunkirchen und ihrer Stadtteile befinden sich an der Bliesstraße, an der Fernstraße, der Königstraße, der Talstraße, am Eschweilerhof, in der Ottweiler Straße sowie in Wiebelskirchen und in Münchwies.