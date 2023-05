Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Wert von 100,9 hat der Saarpfalz-Kreis am Donnerstag, 8. April, erstmals seit Wochen wieder den Inzidenz-Grenzwert von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen gerissen. Folgerichtig tagte der Kreistag des Saarpfalz-Kreises an jenem Abend erstmals per hygienischer Videokonferenz, um den Haushalt 2021 zu beschließen.

Es war nur noch den Kreisen St. Wendel (42,7) und Merzig-Wadern (58,9) zu verdanken, dass die Landes-Inzidenz in der „Modellregion“ Saarland am Donnerstag mit 97,4 noch einmal knapp unter der