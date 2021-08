Der Saarpfalz-Kreis will einige Fahrradwege auf Vordermann bringen. Auch auf saarländischen Abschnitten des Europäischen Mühlenradwegs.

2019 hatte der Saarpfalz-Kreis das Saarbrücker Ingenieur-Unternehmen Velobüro Saar beauftragt, ein Gutachten über den Wegezustand und die Beschilderung der sieben touristischen Fahrradrouten im Kreisgebiet zu erstellen. Jetzt bewilligte der Kreistag eine Investition in Höhe von 100 000 Euro für die Instandhaltung des Radwegenetzes. Aus diesem Fonds soll sich der Kreis zu jeweils 50 Prozent an den Reparaturkosten der Städten und Gemeinden beteiligen, die an den Wegen liegen. Laut Landrat Theophil Gallo hat das Velobüro an den untersuchten Radwegen eine Liste der Mängel zusammengestellt. Inzwischen sei man dabei, schadhafte Schilder und Wegweiser zu erneuern.

In einem weiteren Schritt wolle man jetzt einige besonders schlechte Abschnitte von Radwegen sanieren lassen. Dies betreffe Teile der Sieben-Weiher-Tour bei St. Ingbert, der Velo-vis-á-vis-Radrouten an der französischen Grenze bei Saargemünd sowie Etappen auf der saarländischen Seite des Europäischen Mühlenradweges, der von Peppenkum über Hornbach bis in die französischen Orte Volmünster und Schweyen führt.

Radboxen an Bahnhöfen in Homburg und Einöd

Währenddessen hat die Stadt Homburg für den Radverkehr eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Bike & Ride Offensive“ beantragt: Wie der Kulturbeigeordnete Raimund Konrad (CDU) erläutert, wurde bei einem Ortstermin am Hauptbahnhof der Bau zweier abschließbarer Fahrrad-Sammelboxen dort zum sicheren Unterstellen vereinbart. Ähnliches soll am Bahnhaltepunkt Einöd folgen. Das Programm des Bundesumweltministeriums sagt für solche Vorhaben eine Förderung in Höhe von 60 Prozent der Baukosten zu.

Das Rad noch während der Tour reparieren

Die Gemeinde Kirkel hat derweil zwei öffentliche Fahrrad-Reparaturständer aufgestellt. Einer davon ist im Ortsteil Limbach neben der E-Bike-Ladestation am Freibad zu finden. Der zweite Reparaturständer steht an der E-Bike-Ladestation am Naturfreundehaus Kirkel-Neuhäusel. Mit Geld unterstützt wurde dieses Projekt von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Biosphärenreservat Bliesgau.