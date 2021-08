Seit einigen Jahren bemüht sich der Homburger Stadtteil Beeden um eine zweite Fußgängerampel in der Ortsdurchfahrt, der Blieskasteler Straße. Eine Ampel steht bereits vor der Grundschule in der Ortsmitte. Jetzt wird die zweite Fußgängerampel gebaut, und zwar vor dem alten Schulhaus, das jetzt als Zunfthaus der Homburger Narren dient. Das Haus liegt am Ortseingang aus Richtung Homburg und die Lage nach der Kurve aus Homburg ist für Fußgänger und Autofahrer recht unübersichtlich. Ursprünglich sollte die Ampel schon im Frühjahr fertig sein, doch Corona hatte den Bau verzögert. Laut der Beeder Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer sollen die Arbeiten etwa zwei Wochen dauern, in denen der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird.