Als „vorbeugende Maßnahme“ werden seit Mittwoch, 15. Juli, die Bewohner einer größeren Wohnanlage in Homburg flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Wie der Saarpfalz-Kreis und die Stadtverwaltung in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde dies vom Ordnungs- und dem Gesundheitsamt angeordnet. Mehrere Personen in der Wohnsiedlung wurden als Corona-positiv getestet.

Nach Auskunft von Sandra Brettar, Sprecherin der Kreisverwaltung im Homburger Forum, wurde dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises bereits am 8. Juli ein positiver Corona-Fall in einem Haus in der nicht näher bezeichneten Wohnanlage gemeldet. In der Folge seien dort zwei Familienmitglieder des Infizierten ebenfalls positiv getestet worden, ein weiteres zunächst negativ. Dieses weitere Familienmitglied sei am Dienstag , 14. Juli, nach einem zweiten Test nun ebenfalls als positiv gemeldet worden. Tags darauf habe das Gesundheitsamt noch von einer weiteren positiv getesteten Person erfahren – in einem anderen Haus der Wohnanlage, unabhängig von der zunächst betroffenen Familie.

Flächendeckender Reihentest in gesamter Anlage

Jetzt hätten die Behörden vorsorglich „eine flächendeckende Testung innerhalb der gesamten Wohnanlage“ verfügt. So wolle man zunächst ausschließen, dass es in der Anlage mit ihrer „räumlichen Enge zwischen Wohnungen und Häusern“ noch mehr Infektionen gegeben hat. All diejenigen, die bereits getestet wurden, sollen ihre Wohnungen bis zum Vorliegen des Ergebnisses nicht verlassen. Mit den Testresultaten sei binnen 48 Stunden zu rechnen.

Die Saarpfalz-Kreisverwaltung und die Stadt Homburg haben am 15. Juli angekündigt, über weiterführende Schritte zu informieren.