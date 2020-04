Nachdem die Vorkehrungen zur Hygiene- und Abstandswahrung getroffen wurden, will das Sozialkaufhaus in Limbach am 2. Mai seine Pforten wieder öffnen. Seit Corona wächst die Armut im Saarland.

Bei Bedarf werde das Sozialkaufhaus seinen Kunden eine Einmal-Schutzmaske zur Verfügung stellen, falls keine eigene zur Hand sei, kündigte Walter Meyer an, Vorsitzender des Vereins Leuchtender Stern, der das Kaufhaus betreibt.

Weil viele Haushalte während der Corona-Zeit entbehrlich gewordene Haushaltsgegenstände aussortiert haben, stehe dem Sozialkaufhaus nun ein großes Sortiment zur Verfügung. Das Angebot komme der gewachsenen Nachfrage entgegen, so Meyer. Die erhöhte Nachfrage entstehe durch die wachsende Zahl an Bedürftigen, die durch Corona entweder ihren Arbeitsplatz verloren haben oder deren Kurzarbeitergeld nicht reicht. Das Sozialkaufhaus habe die Einnahmenverluste relativ gut verkraftet. Wer Spenden abgeben möchte, kann Kaufhausleiterin Bianca Rau unter der Telefon 06841/9735010 erreichen.