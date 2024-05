Um kurz nach Sieben geht nichts mehr. Die Anonyme Giddarischde stehen seit knapp einer Stunde auf der Bühne, die Stimmung ist besser und besser geworden, aber irgendwann ist der Platz zu klein – oder es sind einfach zu viele Menschen aus der Pfalz da. Die Leute stehen bis an den Straßenrand, ein Durchkommen vor die Bühne ist schlicht unmöglich. Aber das stört fast niemanden. Inzwischen feiern mehrere Tausend Anhänger des 1. FC Kaiserslautern ihren Klub, die Kultband aus der Pfalz – und natürlich feiern die Menschen auch sich selbst. Videos und weitere Eindrücke von der Feier am Tag vor des Spiels finden Sie hier .

Die Profis des FCK sind am Samstag im Pokalendspiel in Berlin gefordert. Die Fans der Roten Teufel sorgen schon einen Tag vorher für beste Stimmung.

