aht ibaX osAlon imndteuzs in eemni kPnut twsea ov.raus umu;rl&F end erniTar eds ennue ednetcush reisstMe Byaer nreevkesLu ist se sda trese ,aMl asds re als fCoeccahh in iemen ceunethsd lfPaolaniek st.teh rDe 70 raehJ ealt Flkneu dagegen u;lfmh&tur umz tnerdti lMa niee Mhsntacfan sal rnTeira ins cdsete

Der 1. FC Kaiserslautern steht zum achten Mal im Endspiel des DFB-Pokals. Gegner am Samstag im mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Olympia-Stadions ist Bayer Leverkusen. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Doch in der lange Pokalgeschichte gab es schon manche große Überraschung. Bei einer war FCK-Trainer Friedhelm Funkel beteiligt.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!