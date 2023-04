Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Voraussichtlich am 28. November werden die Homburger Bürger an die Wahlurnen gerufen. Sie müssen dann per Ja- oder Neinstimme darüber entscheiden, ob sie Rüdiger Schneidewind (SPD) aus seinem Amt entfernen oder ihn als Oberbürgermeister behalten wollen. Wird er abgewählt, muss ein neuer OB gewählt werden. Das wäre dann Ende März 2022.

Mit 41 Ja- und einer Nein-Stimme hat der Homburger Stadtrat am Donnerstagabend, 9. September, das Abwahlverfahren für Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind auf