Erstmal vorbei ist es mit dem schönen, kalten, aber sonnigen Winterwetter, das in den vergangenen Tagen zu Aktivitäten im Freien einlud. Bei klirrender Kälte, kaltem Wind, aber guter Luft nutzten viele Menschen den Sonnenschein für ausgedehnte Spaziergänge wie hier auf der Weißen Trisch zwischen Einöd und Kirrberg. Gestern war die Sonne hingegen kaum zu sehen, tristes Grau hat am Himmel wieder das Blaue vertrieben und die Gefahrenwarnungen vor Glatteis haben die Spazierlaune wieder deutlich gesenkt. In den kommenden Tagen wechseln sich nach der Voraussage der Meteorologen Schauer und bedeckter Himmel ab, während die Temperaturen deutlich milder werden.