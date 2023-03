Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem zwei Drittel der Corona-Tests unter Bewohnern einer Wohnanlage in Homburg-Erbach über die Bühne sind, teilen die Stadt Homburg und der Saarpfalz-Kreis am Freitagabend, 17. Juli, mit, dass all diese seit Mittwoch vorgenommenen Tests negativ ausgefallen seien. Die Untersuchung war angeordnet worden, nachdem sich in der Anlage eine vierköpfige Familie und eine weitere Person mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Sandra Brettar, Sprecherin der Saarpfalz-Kreisverwaltung: „Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung sieht in diesem Ergebnis keinen Anhalt für ein sogenanntes Cluster.“ Man könne