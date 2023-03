Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun wird es doch nichts mit der Homburger Ehrenbürgerschaft für Biontech-Gründer Ugur Sahin. Stattdessen spielt die Stadt den Ball zur Uniklinik, an der der Impfstoff-Pionier und seine Ehefrau Özlem Türeci einst geforscht haben. Offenbar will die Uni dem Ehepaar die Ehrendoktorwürde verleihen. Dann könnten sich die so Geehrten ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Ende 2020 hatte die Homburger FDP vorgeschlagen, den im Kampf gegen Corona so verdienten Eheleuten die Ehrenbürgerwürde der saarpfälzischen Kreisstadt anzutragen. Oder,