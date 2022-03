Im Bereich der Straßenmeisterei Rohrbach wurden seit November 2021 an 13 Bundes- und Landstraßen nicht weniger als 68 Guss-Kanaldeckel gestohlen. Sind hier Serientäter am Werk?

„Aufgrund der Häufung der Diebstähle ist ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden“, spricht Thomas Thiel vom saarländischen Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) von mehr als 85.000 Euro, die man nur für Material und die Beschaffung von Ersatz habe ausgeben müssen.

Die Dienststelle Rohrbach ist eine von vier saarländischen Straßenmeistereien. Im Gegensatz zu den Meistereien Sulzbach, Merzig und St. Wendel ist Rohrbach für das südöstliche Saarland mit dem Saarpfalz-Kreis zuständig. Zuletzt meldete die Polizei allein für den kurzen Zeitraum vom 24. bis 25. Februar 2022 den Diebstahl von sechs Schachtabdeckungen entlang der Bundesstraße 423. Diese Kanaldeckel aus Metall waren zuvor am Rad- und Fußweg auf der Strecke von Biesingen nach Blieskastel eingebaut worden, am Blieskasteler Berg.

Oft muss das ganze Element ersetzt werden

LfS-Sprecher Thomas Thiel gibt zu bedenken, dass der Austausch gestohlener Schachtdeckel oft noch viel mehr Arbeit mache als man landläufig meint: „Weil die Abdeckungen aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen, kann nicht an allen Standorten passender Ersatz beschafft werden.“ Dann müssten mitunter gleich die ganzen Elemente ausgetauscht werden. „Zudem müssen die verbliebenen und die neuen Abdeckungen jetzt aufwendig gegen Diebstahl gesichert werden.“

Deshalb ruft der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau die Bevölkerung auf, verdächtige Aktivitäten im Umfeld von Schachtabdeckungen der Polizei zu melden. Der LfS bringe Diebstähle von Schachtabdeckungen „konsequent zur Anzeige“.

Info

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich mit der Dienststelle in Homburg (06841 1060) oder in Blieskastel (06842 92270) in Verbindung zu setzen.