Das Trinkwasser im Grenzdorf Habkirchen (Gemeinde Mandelbachtal) ist bakteriell verunreinigt. Auf Anordnung des Gesundheitsamts im Saarpfalz-Kreis muss das Wasser gechlort werden. Die Technischen Werke Mandelbachtal hegen beim Trinken aber keine gesundheitlichen Bedenken.

Allerdings könne es „zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen“. In einer Mitteilung an alle Haushalte im Gemeindebezirk Habkirchen hieß es am Freitag, 4. September, das man das Trinkwasser „uneingeschränkt nutzen“ könne. Dem Nass werde vorübergehend Chlor als Zusatzstoff zur Desinfektion beigegeben. Die Bevölkerung werde von den Technischen Werken rechtzeitig informiert, wenn das Trinkwasser wieder einwandfrei sei und nicht mehr zusätzlich desinfiziert werden müsse.

Parallel zur Chlorung würden Standrohre zur Spülung des Leitungssystems aufgebaut. Das Unternehmen habe sich auf die Suche nach der Ursache der Verunreinigung begeben.

Info

Fragen zur Trinkwasserversorgung in Habkirchen beantworten die Technischen Werke Mandelbachtal unter Telefon 06893/809-381.