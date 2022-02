Die hölzerne Bahnbrücke in der St. Ingberter Au wurde in den 80er Jahren von der Bahn gebaut. Sie ermöglichte es, zu Fuß und mit dem Rad schnell nach Rohrbach, zum Kahlenberg und ins Wohngebiet an der Blieskastler Straße zu kommen. Auch eine beliebte Mountainbike-Strecke führte darüber. Doch seit mehreren Jahren ist die Brücke wegen baulicher Mängel gesperrt. Passanten müssen an anderer Stelle unter Gefahr die Gleise überqueren, teilt die Stadtverwaltung in St. Ingbert mit. Lange sei es nicht gelungen, eine Lösung zu finden. Jetzt gebe es eine Vereinbarung zur Eigentumsübertragung an die Stadt. Zuvor saniere die Bahn die Brücke und garantiere die Standfestigkeit für drei Jahre. Danach soll sie erneuert werden. Noch 2022 werde St. Ingbert die Aufträge für den Abriss der alten Brücke und für den Neubau einer Aluminiumkonstruktion vergeben, die 2026 errichtet werden soll. Die lange Vorlaufzeit ergebe sich durch die Eingriffe in den Bahnbetrieb.