Eine Spendenaktion soll helfen, dass die jahrelange Sanierung der mittelalterlichen Stephanuskirche in Blieskastel-Böckweiler vollendet wird. Zu deren Jubiläum im Oktober würde man hier gerne einen Gottesdienst feiern.

Bundesweit Schlagzeilen hatte das romanische Gotteshaus im Mai gemacht: Damals wurde es von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (Kiba) zu „Deutschlands Kirche des Jahres 2020“ gekürt. Seit Ende November 2018 wird das Gemäuer aus dem 11. Jahrhundert einer Generalsanierung unterzogen. Die Kiba-Stiftung steuerte dazu einen Förderbeitrag in Höhe von 10 000 Euro bei. Seit Beginn der Bauarbeiten gab es hier aber keine Gottesdienste mehr: Böckweilers Protestanten sind seither gezwungen, zur Kirche nach Mimbach oder Webenheim zu fahren. „Und unser Ausweichquartier im Ort, das Dorfgemeinschaftshaus, ist wegen Corona schon seit Monaten geschlossen“, bedauert Marliese Rauch vom Presbyterium. Dabei würde sie gerade jetzt, im bevorstehenden Oktober, so gerne wieder in der Stephanuskirche Gottesdienste feiern. „Im Oktober ist es genau 70 Jahre her, dass die Kirche nach ihren Zerstörungen aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem großen Fest wieder eingeweiht wurde.“

Die Kirchenrenovierung, die sich bislang vor allem auf das Innere des Bauwerks konzentriert hat, ist kostspielig. „Fürs Erste sind die Geldmittel leider ausgereizt und die Fördertöpfe leer“, sagt Marliese Rauch. Und bei der Landeskirche gelte aktuell eine Haushaltssperre.

Auf Wunsch gibt’s eine kleine Privatführung

Was beim Stephanus-Projekt in Böckweiler jetzt als Nächstes anstehe, sei ein neuer Anstrich für die Kirchenbänke und die Reparatur der Glocken. „Dafür wäre ein Geldbetrag von knapp 13 000 Euro nötig“, hat die Presbyterin hierfür inzwischen auf eigene Faust eine private Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Ein Herz für unsere Stephanuskirche in Böckweiler“ versucht Marliese Rauch, in den kommenden Wochen das erforderliche Geld zumindest für die Bänke aufzutreiben. Das Gestühl ist zurzeit bei einer Schreinerei eingelagert. „Wenn wir die Bänke wieder nutzen könnten, würde unserem Jubiläumsgottesdienst im Oktober nichts mehr im Wege stehen“, meint Rauch, dass man auf die Rückkehr der Glocken in den Turm notfalls auch noch ein Vierteljahr warten könnte.

Am Portal der reparaturbedingt geschlossenen Kirche hat die Presbyterin ein Schild mit ihrer privaten Telefonnummer angebracht: „Wer in diesen Wochen in den sanierten Innenraum der Stephanuskirche mal reinschauen möchte, kann mich anrufen. Ich mach’ dann gerne eine kleine Führung. Auf diese Weise habe ich jetzt schon einen kleinen Grundstock für die Bänke-Sanierung erwirtschaftet.“

Info

Das Spendenkonto für die Kirche lautet IBAN DE52 5945 0010 1010 8325 07 bei der Kreissparkasse Saarpfalz. Stichwort: Spende Bänke/Glocken Stephanuskirche Bö