Der Aktionstag „Homburg lebt gesund!“ findet zwar erst am 14. September statt – wer mitmachen möchte, kann sich aber schon bewerben.

Jeder, der sein Gesundheitsangebot am Projekttag auf dem Christian-Weber-Platz präsentieren möchte, kann sich bewerben; laut der Homburger Pressestelle können auch Mitmachangebote und Darbietungen teilnehmen. Zum Bewerbungsformular gelangt man online über die Stadt-Homepage homburg.de. Das ausgefüllte Formular schickt man dann mit dem Stichwort „HLG Aktionstag 2024“ an die Stadtverwaltung Homburg, Dezernat III, Jessica Jung, Am Forum 5, 66424 Homburg, oder per E-Mail an jessica.jung@homburg.de. Bewerbungsfrist ist der 30. Juni.

Am 14. September versammeln sich zwischen 10 und 16 Uhr Vereine, Unternehmen, Geschäfte, Praxen, Apotheken, Restaurants oder Schulen und Kindergärten, um den Besuchern ihr Gesundheitsangebot vorzustellen. Der Aktionstag „Das Saarland lebt gesund“ fand erstmals 2016 statt. Mittlerweile haben sich alle Landkreise und mehr als 30 Kommunen an der Aktion zur Förderung der Gesundheit beteiligt und daraus ihren eigenen Projekttag gemacht.