Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Michelin-Werk in Homburg sollen 800 Angestellte gehen. Am Montag hat es dazu eine Demonstration gegeben – samt Särgen, deutlichen Worten und einem Bürgermeister in Gewerkschafts-Warnweste.

Zwei schwarze Holzsärge stehen symbolisch am Podiumswagen. Weiß-rote Fahnen und gelbe Warnwesten mit der Aufschrift „Wir wehren uns“ blitzen in der Menge auf. Am Montagmittag haben