Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat seinen Ablaufplan bei der Sanierung der Überleitungsäste der Sulzbachtalbrücke auf der A 8 bei Friedrichsthal abgeändert. Schon ab Mittwoch, 15. Juli, kann man dort am Dreieck Friedrichsthal nicht mehr von der A 623 her kommend in Richtung Zweibrücken auf die A 8 auffahren.

Ab Mittwoch, 15. Juli, wird dort in den nächsten beiden Wochen täglich zwischen 8.30 und 15 Uhr eine zusätzliche Fahrspur auf der Richtungsfahrbahn Zweibrücken eingezogen. Wer von der A 623 her in Richtung Zweibrücken fahren möchte, muss ab dem Dreieck Friedrichsthal eine Umleitung über die A 8 in Richtung Saarlouis und dann an der Ausfahrt Merchweiler zurück auf die A 8 nehmen.

Obwohl außerhalb der Berufsverkehrszeiten gearbeitet werde, ist laut LfS mit Verkehrsstörungen zu rechnen.