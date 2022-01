Die Expedition PS 126, an der Katharina Gotterbarm teilgenommen hat, fand vom 24. Mai bis 27. Juni 2021 in der Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen statt. Dabei ging es hauptsächlich darum, die Ökosystemverschiebungen zu untersuchen, die sich durch die steigenden Wassertemperaturen und den Rückgang des Meereises ergeben. Außerdem ging es nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) um den Eintrag von Plastikmüll in den Ozean und seine Konsequenzen für Meeresorganismen. Es wurden aber auch Beiträge zu anderen nationalen und internationalen Forschungsprojekten geleistet.

Aus einem Bericht des AWI geht hervor, dass die Umstände der Expedition schwierig waren. Wegen der Eisverhältnisse musste das Schiff sehr langsam fahren, sodass innerhalb der fünf Wochen nicht alles erledigt werden konnte, was sich die Forscher vorgenommen hatten. Als Erfolg verbucht es die AWI-Tiefseegruppe, dass zwei hoch komplexe und teure Meeresboden-Kettenfahrzeuge, die zwei Jahre zuvor ausgesetzt worden waren, geborgen wurden.

Um Veränderungen in der Übergangszone zwischen dem nördlichen Nordatlantik und dem zentralen Arktischen Ozean verfolgen zu können, hat das Institut, das den „Untertitel“ Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung trägt, in der Framstraße das Observatorium Hausgarten eingerichtet. Es besteht mittlerweile aus 21 Stationen, die Wassertiefen von 250 bis 5500 Meter umfassen. Seit 1999 werden dort jedes Jahr im Sommer Proben entnommen. Ganzjährig kommen Geräte zum Einsatz, die als Observationsplattformen am Meeresboden dienen.