Der Seniorenbeirat in Otterstadt kümmert sich seit 15 Jahren um die Belange der ältesten Dorfbewohner. Sie sehnen sich vor allem nach einem Angebot.

Erika Kozian sitzt an einem Tisch in einem Nebenraum im Remigiushaus, dreht an einer Kurbel, nimmt eine Holzkugel aus der Trommel und liest eine Zahl vor. Vor ihr sitzen rund 15 Senioren und Seniorinnen und