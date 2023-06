Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer durch die 2500-Seelen-Gemeinde Hanhofen fährt, hat in der Vergangenheit einige Gebäude gesehen, die leerstanden. Die Sparkasse und die Volksbank schlossen ihre Filialen aus wirtschaftlichen Gründen, Schlecker war pleite, Bäckereibetreiber gaben ihre Geschäfte auf. Teilweise werden die Gebäude wieder betrieblich genutzt, das ist aber nicht überall der Fall.

Der ehemalige Schlecker-Markt wurde von einer Firma gekauft und wird von ihr genutzt. In der Volksbank sind Wohnungen entstanden und in der ehemaligen Bäckerei in der Alten Landstraße