In Heuchelheim bleibt die Anzahl großer Vorhaben innerhalb einer Gemeinderatsperiode überschaubar. Trotzdem wird den gewählten Bürgervertretern nicht langweilig. Schön ist es, wenn sich zu Pflichtaufgaben wie einer Kita-Erweiterung noch kleinere Projekte gesellen. Zum Beispiel die Reaktivierung eines Spielplatzes.

In Heuchelheim geht es so friedlich und beschaulich zu, dass man als Lokalzeitung aufpassen muss, dass das zweitkleinste Dorf in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in der Berichterstattung