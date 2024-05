Gleich mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien sind am Wochenende in Schifferstadt, Waldsee und Limburgerhof entwendet worden, meldet die Polizei. In Schifferstadt wurden demnach in der Mutterstadter Straße zwei Banner der Freien Wähler Gruppe entwendet. Gleich sechs Großwahlplakate der SPD wurden unter anderem in der Landauer Straße in Limburgerhof entwendet, außerdem in der Rehhütter Straße in Waldsee aufgestellte Großplakate der CDU und der SPD. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.