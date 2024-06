Das Smart-City-Projekt des Landkreises, Land L(i)eben, hat am Samstag die dritte Digitalwerkstatt eröffnet und ist nun in allen Verbandsgemeinden vertreten.

Irgendwas schleift oder wackelt am Fahrrad, es fehlt noch eine Handyhalterung, und eine Radtasche für Proviant wäre das i-Tüpfelchen für die nächste größere Radtour – dann könnte das Einöller Repaircafé in der Schulstraße 6 die perfekte Anlaufstelle sein. Digitale Technik und handfestes Werkzeug treffen hier aufeinander, und wenn alles läuft wie geplant, auch die verschiedenen Generationen.

Während die Digitalwerkstatt in Schönenberg-Kübelberg eher auf Kreativität und Bildung setzt und die vergangene Woche in Kusel eröffnete Digitalwerkstatt aufs Programmieren, ist der Ansatz in Einöllen anders gewählt. Kira Keßler, Chief Digital Officer von Land L(i)eben erklärt, dass mit dem Repaircafé generationenübergreifend Menschen angesprochen werden sollen und möglichst die Dorfgemeinschaft gestärkt wird. Es sei explizit ein Dorf gewählt worden, um das Projekt auch im ländlichen Raum zu testen.

Vom Bildschirm bis zur Werkbank

Im Einöller Repaircafé ist für die Nutzer auf zwei Ebenen eine breite Palette an Werkzeugen und Gerätschaften vorhanden. Von der Nähmaschine über Bohrmaschine, Stichsäge, Winkelschleifer und Schweißgerät, bis hin zu 3D-Drucker und Lasercutter reicht die Bandbreite, mit der handwerklicher Alltag mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verbunden werden kann. Abgerundet wird das Angebot von Laptops, einem großen Bildschirm, aber auch einer voll ausgestatteten Werkbank sowie einem Fahrradreparaturständer. Zudem gibt es spezielles Handwerkzeug für Kinder von der Handwerkskammer, um die Jüngsten schon an das Handwerk heranzuführen.

Kleine Reparaturen werden möglich sein, im Fokus ist die Verbindung von digitalen und analogen Techniken, denn es soll Digitalisierung nicht aufgezwungen werden, sondern „als Beihilfe, Unterstützung und sinnvolle Ergänzung“ dienen, erklärt Keßler. Digitallotse Mathias Ley verdeutlicht an einem Beispiel: „Wer unten etwas geschreinert hat, kann es hier am Lasercutter mit einer Gravur veredeln.“ Möglich ist aber beispielsweise auch ein Kleinteil, wie einen Standfuß einer Maschine, am 3D-Drucker nachzubauen, um so die Funktionalität des Geräts zu erhalten. Der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt, und durch die Verbindung von digitaler Technik und Handwerk sollen auch hier die sogenannten Mint-Fähigkeiten in jedem Alter ausgebaut werden – Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Öffnung auf Zuruf

Die Räume in der ehemaligen Schule sowie die Technik und Geräte werden während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung stehen. Eine Grundausstattung an Materialien ist auch vorhanden, beispielsweise für den 3D-Drucker Filament in den Grundfarben, aber auch Garn. Speziellere Materialien sind selbst mitzubringen.

Eine Herausforderung seien momentan noch die Öffnungszeiten berichtet Keßler. Zunächst öffnet das Repaircafé auf Zuruf. Interesse ist bei der Ortsgemeinde zu melden. Sobald der neue Ortsbürgermeister im Amt ist, sollen Gespräche stattfinden und auch das Interesse der Bevölkerung einfließen. Vielleicht könnten regelmäßige Öffnungszeiten folgen. Zu Beginn sollen Workshops stattfinden, um beispielsweise die Funktionsweise von 3D-Drucker und Lasercutter kennenzulernen. Für die spätere Nutzung ist vorgesehen, dass ältere Menschen, die sich an den Gerätschaften auskennen, mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Möglichkeiten entdecken. „Leute im Ort als Ansprechpartner vor Ort“, ist eines der Ziele, mit dem sich das Projekt tragen soll.

Infotag der Musikschule

Die Eröffnung des Repaircafés fand in Verbindung mit dem zweiten Alte-Welt-Gesundheitstag statt. Kira Keßler war vom großen Zuspruch begeistert, vor allem die ältere Generation zeigte sich sehr interessiert an 3D-Drucker und Co. Rund um die Pfarrscheune wurde ein vielfältiges Programm geschnürt. Die Einöller Kitzretter oder auch die Strickfrauen gaben Einblicke. Bogenschießen an einem Mittelalterstand und der Alte Welt-Spielewagen sorgten für Bewegung und Unterhaltung, die rollende Naturschule bot Einblicke in die hiesige Fauna. Der Besucherzuspruch war über weite Strecken überschaubar, doch mancher sah auch die Vorteile, egal ob Torwandschießen, Dosenwerfen und Co. – es gab kaum Warteschlangen. Noch-Ortsbürgermeister Siegfried Berndt war zufrieden mit dem Angebot rund um die Pfarrscheune und verriet, dass im Pfarrhaus auch in Zukunft wohl mehr los sein könnte, denn im Herbst findet ein Infotag der Kreismusikschule statt, und es könne dort später ein Angebot geben.