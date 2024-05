Einen Online-Vortrag zum Thema Solarenergie bietet die Volkshochschule (VHS) des Rhein-Pfalz-Kreises zusammen mit den Klimaschutzmanagern der Gemeinden. Laut einer Mitteilung geht es dabei um die Besonderheiten bei der Kombination von Fotovoltaik mit Dachbegrünung und Denkmalschutz. Der Vortrag ist Auftakt einer „Solar“-Reihe.

Viele wissen nicht, dass sich diese positiven Effekte in Kombination mit einer Solaranlage sogar noch vergrößern lassen, heißt es in der Ankündigung. Denn die Pflanzen kühlen und säubern demnach Fotovoltaik-Module und erhöhen damit den Wirkungsgrad der Anlage. Bei Eigentümern von denkmalgeschützten Gebäuden gebe es dagegen viele Unsicherheiten. Genau auf diese beiden Themen soll am Mittwoch genauer eingegangen werden.

Organisatorinnen des Abends sind Katrin Berlinghoff, Klimaschutzmanagement Verwaltung Speyer, und Alina Stempel, Klimaschutzmanagement bei der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg. Die Veranstaltung ist Teil der Online-Seminarreihe „Solar“. Wer sich zum Online-Vortrag anmeldet, erhält vor Kursbeginn einen Zugangslink.

Noch Fragen?

Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich mit den Themen „Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher und E-Mobilität“ am 5. Juni, „Solares Heizen“ am 12. Juni, „PV und Gewerbe“ am 19. Juni sowie „Förderung des lokalen Fotovoltaik-Ausbaus durch Bürgerenergiegenossenschaften“ am 26. Juni. Eine Anmeldung ist für jeden Termin separat erforderlich. Anmeldung unter www.vhs-rpk.de.