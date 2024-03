Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kita Villa Sonnenburg in Hanhofen verabschiedet sich ein bekanntes Gesicht, das die Einrichtung über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat: Leiterin Martina Henkel geht in den Ruhestand, Stefanie Langhauser übernimmt. Die erfahrenen Erzieherinnen erzählen, wie sich Kinderbetreuung im Laufe der Zeit verändert hat.

Martina Henkel kann viel berichten: Die gelernte Erzieherin aus Hanhofen hat 40 Jahre in der örtlichen Kindertagesstätte Villa Sonnenburg gearbeitet. Zuerst war es eine Betreuungseinrichtung