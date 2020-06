Weil es süßlich aus einem Auto roch, ist eine Polizeistreife am Montag gegen 18.15 Uhr in den Dannstadter Seebachring gerufen worden. Und tatsächlich konnte vor Ort typischer Marihuana-Geruch wahrgenommen werden, teilt die Polizei mit. Im Fahrzeug saßen bei offenen Türen eine 21-Jährige und ein 17-Jähriger. Bei der Personen- und Fahrzeugdurchsuchung konnten sodann 0,93 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Um zu verhindern, dass die beiden unter Drogen losfahren, wurde von der Polizei vorübergehend der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurden Strafverfahren wegen dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Zumindest für den 17-Jährigen wird sich verschärfend auswirken, dass er bei einer Kontrolle in Hochdorf-Assenheim am 8. Mai gegen 18 Uhr bereits aufgefallen war. Bei dieser Kontrolle hatte der 17-Jährige 0,49 Gramm Marihuana dabei. Auch hier war ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden. Bei der 21-Jährigen konnte bei dieser Kontrolle kein Betäubungsmittel aufgefunden werden.