Plötzliche Windböen haben dafür gesorgt, dass am Samstag gegen 14 Uhr ein Baum neben der B9 umgekippt ist. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim stürzte er auf die Fahrbahn in Richtung Speyer auf Höhe der Anschlussstelle Neuhofen/Limburgerhof. Die Straße wurde derart blockiert, dass es kurzzeitig zu einer Vollsperrung kam. Die Feuerwehr Limburgerhof rückte an und entfernte den Baum von der Bundesstraße.