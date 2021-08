Zwei der ältesten Vereine Limburgerhofs sind wohl bald führungslos. Wenn sich nicht doch noch jemand findet, drohen der TG 04 Limburgerhof und dem Gartenbauverein die Auflösung. Bürgermeister Andreas Poignée bietet die Unterstützung der Gemeinde an, doch zaubern kann auch er nicht.

Die TG Limburgerhof stehe hervorragend da und bei dem zweitältesten Verein in der Gemeinde sei alles in Ordnung, „wir haben nur keinen Vorsitzenden“, sagt Andreas Schulze, Pressewart des Sportvereins. Wenn sich bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung, die für Samstag, 18. September, 15 Uhr, in der Jahnturnhalle geplant ist, niemand für das Amt findet, wird das beim Amtsgericht angesiedelte Registergericht den 117 Jahre alten Verein auflösen.

Das wolle keiner, sagt Schulze. Aber als Vorsitzender kandidieren wolle auch keiner. Wolfgang Böhm, der seit knapp 17 Jahren Vorsitzender war, habe bereits bei der letzten Wahl vor zwei Jahren angekündigt, dass dies aus Altersgründen seine letzte Amtszeit sein wird. Nach intensiver Suche habe Böhm einen potenziellen Nachfolger gefunden gehabt, der habe aber eine Woche vor der Mitgliederversammlung am 17. Juli mitgeteilt, dass er aus beruflichen Gründen nicht kandidieren werde, berichtet Schulze. Im Vorfeld „hätte intensiver nach einem Vorsitzenden gesucht werden müssen“, meint der Pressewart .

Über 1000 Mitglieder

Böhm wurde bei der Mitgliederversammlung zu einem der drei stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Auch sonst wurden alle Positionen besetzt. „Wir sind eine funktionierende Mannschaft und unterstützen den Vorsitzenden“, betont Schulze.

Auch sonst sei die Situation bei dem Sportverein bestens. Die Turnhalle mit Vereinsheim sei in einem sehr guten Zustand, es stünden keine Reparaturen an, die Finanzlage sei „ausgezeichnet“, die Arbeit in den einzelnen Abteilungen des Vereins funktioniere und die TG Limburgerhof habe, trotz einigen Abgängen in der Zeit der Pandemie, noch über 1000 Mitglieder und sei damit einer der größten Vereine im Ort.

Das nutze aber alles nichts, denn ein Verein, der keinen Vorsitzenden hat, gilt als nicht geschäftsfähig und muss aufgelöst werden. Ein Vorsitzender werde deshalb intensiv gesucht und alle hoffen, dass es doch noch jemanden gibt, der bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. „Die TG 1904 hat Kriegszeiten, Missmanagement und Corona überlebt“, sagt Böhm. Er würde es sehr bedauern, wenn jetzt das Aus für den Sportverein kommen würde.

Das Aus nach 110 Jahren?

Seit 110 Jahren existiert der Gartenbauverein in Limburgerhof, damit ist er der drittälteste Verein im Ort und ebenso wie die TG 04 älter als die 1930 gegründete Gemeinde. „Es wäre schade“, wenn der Verein aufgelöst werden müsste, sagt der Vorsitzende Peter Kern. Die Gefahr drohe jedoch, denn Kern und weitere Mitglieder des Vorstands wollen bei den im Oktober anstehenden Neuwahlen nicht mehr kandidieren.

Vor zehn Jahren, kurz vor dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen, sei die Existenz des Gartenbauvereins schon einmal gefährdet gewesen, erinnert sich Kern. Da habe der Verein auch einen Vorsitzenden gesucht. Er habe dem Verein helfen wollen und das Amt übernommen, sagt Kern, der damals Bürgermeister der Gemeinde war. Elf Jahre ist er im Amt geblieben. „Es war eine sehr schöne Jubiläumsfeier“, erinnert sich Kern.

Die Veranstaltungen, die der Gartenbauverein in den vergangenen Jahren angeboten hat, seien stets gut besucht gewesen. Kern nennt den Garten- und Kräutermarkt im Frühling, das Kartoffelessen, Weinproben, Fahrten und Ausflüge. Nur an den Obstbaum-Schnittkursen und den Beratungen habe das Interesse inzwischen nachgelassen.

Keine Zeit für Vereinsarbeit

Doch es gebe ein Problem, organisiert würden die Aktivitäten nur noch vom Vorstand, und dessen Mitglieder seien überwiegend im fortgeschrittenen Alter. „Einige sind schon seit über 25 Jahren im Vorstand“, berichtet Kern. Zwar sei es gelungen, in den vergangenen Jahren die Zahl der Mitglieder auf 260 zu verdoppeln, darunter auch jüngere Gartenfreunde, doch neue Aktive hätten sich dabei nicht gefunden. In vielen Berufen sei man heute so stark gefordert, dass keine Zeit für ehrenamtliches Engagement bleibe, weiß Kern. Wie er berichtet, sucht er bereits seit einiger Zeit nach einem Nachfolger, doch bisher ohne Erfolg.

Es sei Zufall, dass derzeit zwei Vereine aus Limburgerhof das gleiche Problem haben, sagt Bürgermeister Andreas Poignée. Einen Zusammenhang gebe es nicht. Kern habe ihn über die Situation beim Gartenbauverein informiert. „Von der Suche der TG habe ich durch Zufall erfahren“, sagt Poignée. Die Gemeinde stehe normalerweise in engem Kontakt mit den Vereinen, doch wegen der Pandemie sei das in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht immer möglich gewesen. Er bedauere, dass die TG nicht auf ihn zugekommen sei. Allerdings „mehr als Leute ansprechen und dafür werben, ein Amt zu übernehmen, kann ich nicht“, sagt der Bürgermeister. Er wisse, dass es schwierig ist, Kandidaten für Ämter in Vereinen zu finden, auch deshalb, weil vor allem die Vorsitzenden viel Bürokratie bewältigen müssten.