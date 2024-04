Mit ihrer Masche gescheitert sind Telefonbetrüger am Freitagnachmittag bei einem 85-Jährigen in Altrip, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach hatte sich eine Anruferin bei dem Mann am Telefon gemeldet und sich in akzentfreiem Hochdeutsch als Staatsanwältin ausgegeben.

Die Frau behauptete, dass die Enkelin des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun werde Geld für eine Kaution benötigt, damit die Enkelin nicht inhaftiert werde. Weiter habe die Täterin nach Bargeld, Schmuck und weiteren Vermögenswerten gefragt, insbesondere wie viel Bargeld der Angerufene von seinem Konto abheben könnte. Der 85-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und informierte die Polizei.