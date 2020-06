Wie würde eine Pfälzerin wohl reagieren, wenn Bill Gates einfach mal so anruft? Verdutzt? Wohl kaum. Eher spontan rufend: „Ahjoo, unn isch bin die Kwiien.“ Nur greift der Microsoft-Gründer leider selten selbst zum Hörer, sondern stattdessen vermeintliche Mitarbeiter des Software-Konzerns. Und die führen meist nichts Gutes im Schilde. Sie wollen ihre Opfer, oft ältere Menschen, übers Ohr hauen. Immer wieder warnt die Polizei vor der Betrugsmasche am Telefon, so auch jetzt wieder. Die Täter wollen sich meist Zugang zum Computer verschaffen, oft mit dem Vorwand, einen Virus-Befall beheben zu wollen. Und zack, sind Passwörter oder Geld weg. Doch Pfälzerin bleibt Pfälzerin – und entsprechend schlagfertig. „I am from Microsoft“, sagte ein Mann am Dienstagvormittag am Telefon. Antwort der Dame aus Limburgerhof: „I am Queen Elisabeth!“ Gespräch beendet. Strafanzeige erstattet. Schaden königlich vereitelt. Und nun: Lächeln und winken.