Am Samstag ist die Tankstelle in der Ludwigshafener Straße überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte ein bislang unbekannter Täter gegen 23 Uhr einen 18-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte Geld. Das Opfer erlitt einen Schock. Die Schadenshöhe beträgt wenige Hundert Euro. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort und wird als ein 175 bi 180 cm großer, normal bis leicht kräftig gebauter Mann mit osteuropäischem Akzent beschrieben. Er trug einen weißschwarzen Kapuzenpullover der Marke Nike, eine dunkle Jogginghose, weiße Sneakers sowie graue Arbeitshandschuhe mit schwarzen Fingern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.