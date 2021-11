Die Stadt Schifferstadt hat ihre für die nächste Zeit geplanten Veranstaltungen wegen der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abgesagt. Das hat Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) auf Anfrage bestätigt. In einer Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag hatte sie schon mitgeteilt, dass eine für Dezember geplante Benefiz-Lesung mit der Schriftstellerin und Kabarettistin Elke Heidenreich – vor kurzem mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis der Stadt Schifferstadt ausgezeichnet – gecancelt wurde. Weiter wurden jetzt ein Klavierkabarettabend mit Daniel Helfrich und die Ausstellung „Faszination Papier“, beide im Alten Rathaus, abgesagt. Auch das Weihnachtbaum schmücken mit den Kitas werde nicht stattfinden. „Das geht alles nicht einfach so bei diesen Infektionszahlen“, sagt die Bürgermeisterin. Vorsorglich wurde auch die Straßenfasnacht am Fasnachtssonntag bereits gestrichen.

Den Absagen angeschlossen hat sich auch der Kulturverein Club Ebene Eins (CEE), das für Samstag, 20. November, geplante Konzert des Malion Quartetts findet nicht statt, teilt CEE-Sprecherin Gisela Atteln mit. Bereits zuvor hat der Förderverein der Feuerwehr das ebenfalls für Samstag angekündigte Glühweinfest am Feuerwehrgerätehaus abgesagt.