Eine 39-jährige Autofahrerin und ein 45-jähriger Autofahrer haben sich bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag jeweils leichte Verletzungen zugezogen. Laut Polizei stießen beide gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung von Hohenzollernstraße und Pettenkoferstraße (Friesenheim/Nord) zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.