Fünf Kontrollen – zu mehr kam der Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz am vergangenen Freitag zwischen 10 und 20 Uhr an der Autobahn 61 nicht. Denn jede dieser Kontrollen stellte sich laut Polizei letztendlich als zeitintensiv heraus und führte zu Beanstandungen.

Während bei der ersten Kontrolle des Tages auf der Raststätte Dannstadt nur leichte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung beanstandet wurden, steigerte sich das Ausmaß nach Angaben der Polizei von Fahrzeug zu Fahrzeug. Ein Gefahrguttransporter konnte nicht die notwendigen Vorkehrungen zum Brandschutz nachweisen, zwei Gütertransporte hatten ihre tonnenschwere Ladung nicht ausreichend gesichert. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten wurden festgestellt. Einer der Fahrzeugführer konnte die erforderliche Berufskraftfahrerqualifikation nicht nachweisen.

Ganz anders lief es bei dem Fahrer des fünften Fahrzeugs. Er konnte den Beamten zwar ein Dokument zum Nachweis einer Berufskraftfahrerqualifikation vorlegen, jedoch war dieses gefälscht, wie die Beamten feststellten. Dabei blieb es allerdings nicht: Auch der Führerschein stellte sich als Fälschung heraus. Tatsächlich hatte der Fahrer keinerlei Fahrerlaubnis – und fuhr ersten Erkenntnissen zufolge trotzdem täglich im Straßenverkehr. Er wird sich wegen Urkundenfälschung und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen verantworten müssen. Diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an. Insgesamt durften drei der fünf Fahrzeuge die Fahrt an diesem Tag nicht fortsetzen.