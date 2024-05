So viel Spargel wie zur Hochzeit des Anbaus Mitte der 1960er-Jahre wird nicht mehr geerntet, doch in Dudenhofen steht das Königsgemüse immer noch im Mittelpunkt: so wie beim Spargelfest auf dem Waldfestplatz beim FV Dudenhofen.

Wenn Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) am Freitagabend, 18.30 Uhr, gemeinsam mit dem singenden Nachwuchs der Kindertagesstätte Naseweis das Spargelfest offiziell eröffnet, sind die ehrenamtlichen Helfer bereits seit geraumer Zeit am Werkeln. Speisen, Getränke und Abwechslung für alle Altersklassen sind vorbereitet.

Dreimal Live-Musik – klingt gut für ein Traditionsfest, das sich in den zurückliegenden Jahren fest auf dem Waldfestplatz etabliert hat. Die Band Xxtra macht freitags den Anfang, Liquid folgt samstags. Beide Male geht’s ab 20 Uhr mitten hinein in die Musikwelt von früher und heute. Die hat auch die Stadtjugendkapelle zu bieten. Ohne Gesang, dafür mit Leidenschaft für die Instrumentalmusik, wird die Speyerer Formation das Weißwurstfrühstück am Sonntag ab 10.30 Uhr begleiten.

Für Kinder gibt’s eine Olympiade

Für die kleinen Besucher wird der letzte Festtag der Höhepunkt sein, denn an diesem dürfen sie sich richtig auf dem Gelände des Fußballvereins austoben. Der Verein Glückswerkstatt hat erneut eine Kinderolympiade vorbereitet, bei der ab 11 Uhr Geschick und Glück gleichermaßen gefragt sind. Gewinner werden am Ende alle jungen Teilnehmer sein, denn jedes Kind erhält für seine Leistungen einen Preis. Zusätzlich lädt die Glückswerkstatt zur Tombola ein. Einige Schausteller ergänzen das Angebot unter anderem mit Kaktusziehen oder Pfeilwerfen.

Das kulinarische Programm bewegt sich zwischen Nudeln und Steak, Schorle und Cocktails vom Turnverein sowie Kuchen von der KFD und Zuckerwatte von der Seniorenresidenz St. Johannes in Schifferstadt. Dominant natürlich: der Spargel, als Gemüse, Salat oder Pfanne, zubereitet von den Helfern des FVD. Die liefern nicht nur den Kick für den Gaumen, sondern auch für Fußballfans: Das DFB-Pokalfinale des 1. FCK gegen Bayer Leverkusen in Berlin wird am Samstagabend im Sportheim übertragen.

Letztes Mal Spargelessen in der Festhalle

Zum letzten Mal für dieses Jahr lädt am Festwochenende übrigens die Arbeitsgemeinschaft Spargelessen am Sonntag, 11 bis 14 Uhr, in die Festhalle ein.