Das Essensangebot für die Betreuende Grundschule in Neuhofen wird teurer. Pro Essen werden künftig vier Euro fällig, statt bisher 3,60 Euro. Die monatlichen Kosten steigen damit auf 81 Euro. Dies hat der Gemeinderat beschlossen.

Wie Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) sagte, liege Neuhofen damit über dem, was in Waldsee aufgerufen werde. In der Nachbargemeinde müssen die Eltern monatlich 68 Euro bezahlen. „Aber da sind die Hauswirtschaftskosten nur halb so hoch“, so Marohn. Am Angebot des Cateringservices liege es nicht. Er setze darauf, dass sich die höheren Hauswirtschaftskosten auch in Neuhofen relativieren, wenn mehr Schüler versorgt werden. Bei der Preisanpassung durch das Catering-Unternehmen werde keine Neuausschreibung nötig, sagte Marohn. Zudem gebe es keine größeren Klagen über die Qualität des Essens. Generell wolle man ja aber irgendwann auf ein lokales Angebot umstellen.

Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass es für sozial schwache Familien Zuschüsse zum Schulessen gibt und die Verwaltung den betroffenen Familien auch beim Ausfüllen der Anträge behilflich sei. Neu bei der Abrechnung der Schulessen ist, dass der Beitrag monatlich fällig ist. Können Kinder an einzelnen Tagen das Angebot nicht wahrnehmen, wird der Betrag vierteljährlich zurückerstattet.