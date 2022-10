In Dudenhofen ist schon wieder ein Wasserrohr gebrochen: Getroffen hat es ausgerechnet die Hermann-Löns-Straße, in der im Frühjahr schon einmal ein Rohr brach und die derzeit eigentlich als Umleitungsstrecke dient.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr sei plötzlich Wasser durch die Straßendecke an die Oberfläche getreten, berichtet Ortsbeigeordneter Reinhard Burck (Grüne). Betroffen ist genau jener Abschnitt zwischen Eichendorffstraße und Schillerstraße, der erst vor Kurzem erneuert wurde. „Der Bruch ist genau am Übergang der neuen in die alte Leitung“, berichtet Burck. Die Stadtwerke Speyer hätten das Wasser im betroffenen Gebiet direkt gegen 15 Uhr abgestellt. Sie seien ebenso vor Ort wie die Feuerwehr und eine Baufirma. Die Anwohner sollen gegen Abend wieder mit Wasser versorgt werden.

Weil der betroffene Straßenabschnitt nun voll gesperrt ist, kann er nicht mehr als Umleitung wegen des Wasserrohrbruchs, der sich erst vor wenigen Tagen in der Iggelheimer Straße ereignet hat, dienen. Vor allem der Busverkehr hatte diesen Weg genommen. Nun wird der gesamte Verkehr laut Burck über Albrecht-Dürer-Straße, Festplatz und Jahnstraße am gesperrten Abschnitt der Iggelheimer Straße vorbeigeleitet. „Dass es schon wieder einen Wasserrohrbruch gibt, ist ärgerlich“, sagt Burck, der damit rechnet, dass es wieder mindestens vier Wochen dauern wird, bis der Schaden in der Hermann-Löns-Straße behoben ist.