Nach ähnlichen Vorfällen Ende Februar sind in Otterstadt und Dudenhofen wieder Gegenstände aus Autos gestohlen worden beziehungsweise wurde dies versucht. Laut Polizei entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag mehrere Jacken, zwei Brillen, einen Fahrzeugschein, eine Taschenlampe, einen Schlüssel und Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe aus Autos in Otterstadt. Abgestellt waren diese in der Römerstraße, Lindenstraße, Mannheimer Straße, Pappelstraße, Reiherstraße und Autharistraße. Am Montag öffnete und durchsuchte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 13.30 und 15.45 Uhr außerdem ein Auto in der Karpfenstraße in Otterstadt, entwendeten jedoch keine Gegenstände. In Dudenhofen kletterte am gleichen Tag gegen 23.45 Uhr ein Unbekannter über den Zaun eines Grundstücks in der Limburgstraße in Dudenhofen und zog am Türgriff eines Pkw. Da dieser verschlossen war, entfernte sich der Täter wieder.

Wer zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.