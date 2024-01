Im 51. Jahr ihres Bestehens feierten die Lambsheimer Schlossnarren vor ausverkauftem Haus wie gewohnt mit einer Mischung aus Tanz-, Bütt- und Musikbeiträgen. Neue Wege mussten die Narren in einem besonders heiklen Punkt gehen: der Bewirtung.

Die rund 260 Gäste in der ausverkauften Turnhalle des TV 1864/04 Lambsheim sind am vergangenen Samstag Zeuge eines rund fünfstündigen Programms mit knapp 20 Beiträgen geworden. Ohne Pause, wie Karlheinz Ungefehr, Ehrenpräsident des KC Schlossnarren, anmerkt. Neben eigenen Tanzeinlagen durch die Schautanzgruppe und Prinzen- sowie Purzelgarde, prägten Gastbüttenreden, -Tanzauftritte und musikalische Beiträge den Abend.

So nahmen sich Anne Kathrin Oberdorf, Pauline Dengler und Jasmin Guhmann von den Landfrauen Maxdorf auf der Bühne des Themas Après-Ski an, während der Insheimer Fabian Wilhelm von den Böhler Hängsching als Isemer Prinzessin begeistern konnte. Auftritte hatten unter anderem auch das Tanzcorps der Stadtgarde Ludwigshafen, die „Reboots“ und „New Bootas“ vom TG Osthofen, Kim Wagner, Tänzer der Tanzschule in Frankenthal und die Gruppe Show-Wirbel des Wiesenbacher Carnevalclubs „Die Schisslhocker“ aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Bewirtung neu geregelt

„Unterm Strich war alles in Ordnung“, zeigt sich Ehrenpräsident Ungefehr mit dem Ablauf der Veranstaltung zufrieden. Als einen anstrengenden Kraftakt bezeichnet er allerdings die Bewirtung der Prunksitzung in Eigenregie. Das hatten die Schlossnarren in dieser Saison zum ersten Mal probiert – aufgrund schlechter Erfahrungen mit der in Auftrag gegebenen Bewirtung im Vorjahr. Das Publikum sei mit der Eigenbewirtung zufrieden gewesen, eine Wiederholung wahrscheinlich. Zufrieden dürfte auch die Lambsheimerin Jana Reinhardt gewesen sein, die im November zu Prinzessin Jana I. gekrönt worden war.

Anfang des Jahres sind auch die neue Präsidentin des KC Schlossnarren, Aline Guhmann, und Ehrenpräsident Ungefehr ausgezeichnet worden. Für Guhmann gab es am ersten Januarwochenende in der Speyerer Stadthalle den Goldenen Löwen der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine für mindestens 22 Jahre Vereinstreue. Ungefehr erhielt im Haus der Fasnacht in Speyer den Goldenen Löwen mit Brillanten, die höchste Auszeichnung der Vereinigung, für mindestens weitere 22 Jahre Vereinszugehörigkeit ab Erhalt des Goldenen Löwen.