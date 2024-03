Die Schaukel für Kleinkinder auf dem Spielplatz Hundertmorgenstraße in Birkenheide ist seit einiger Zeit abmontiert. Der Grund sei ein Riss in dem Balken, an dem die Schaukel befestigt ist, sagte Ortsbürgermeisterin Juliane Popp.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf sei der Meinung, dass eine komplett neue Schaukel, einschließlich Gestell, gekauft werden müsse. Die Schaukel würde, einschließlich Montage, etwa 4000 Euro kosten, sagte Juliane Popp in der Sitzung des Birkenheider Ortsgemeinderats. Dazu kämen Kosten für die Beseitigung der Fundamente, Ausbaggern, den Einbau von neuen Fundamenten. „Das wird schweineteuer“, sagte Popp.

Ein fachkundiger Bürger habe mitgeteilt, dass der kaputte Balken problemlos ausgetauscht werden könne. Der Balken würde etwa 120 Euro kosten, die Arbeiten könnte der Bauhof übernehmen. Der in der Ratssitzung anwesende Birkenheider sagte, wenn es Probleme wegen der 120 Euro geben sollte, würde sein Chef den Balken spenden.

Die Ratsmitglieder waren begeistert und votierten einstimmig für die Reparatur. Allerdings äußerten einige Bedenken, dass die Verwaltung der Verbandsgemeinde wohl nicht damit einverstanden sein wird.