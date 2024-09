Kaiserslautern ist eine von 700 Städten, Landkreisen und Gemeinden die auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Interkulturellen Woche vom 21. bis 29. September teilnehmen. Unter dem Motto „Neue Räume“ sind 24 Veranstaltungen in der Stadt geplant.

Den Auftakt macht der „Markt der Begegnung“ auf dem Schillerplatz am Samstag, 21. September. Zwischen 10 und 14 Uhr präsentieren sich an 20 Ständen viele Vereine und Institutionen. Auf einer Bühne werden außerdem verschiedene Tänze aufgeführt, es wird gesungen und musiziert. An den Ständen gibt es die Gelegenheit, zu vielen interkulturellen Angeboten Informationen zu bekommen und in den Austausch miteinander zu kommen.

Der Weltladen in der Steinstraße 23 lädt für den gleichen Tag zu einer Ladenrally ein. Unter dem Motto „Fair handeln für Klimagerechtigkeit weltweit“ können Bürgerinnen und Bürger bis 28. September neben der Rally mit Gewinnchancen auch ein Schaufenster zum Mitgestalten erleben.

Auch der Landkreis Kaiserslautern beteiligt sich an der Interkulturellen Woche. So findet am Samstag in der Mehrzweckhalle Sembach das „Zweite Interkulturelle Tafel-Fest“ statt. In der Mehrzweckhalle können geflüchtete Menschen und die einheimische Bevölkerung miteinander in Austausch kommen und über kulturelle, sprachliche und religiöse Schranken hinweg Kontakte knüpfen.

Köstlichkeiten aus vielen Ländern

Am Tag darauf veranstaltet der Verein Vielfalter ab 11 Uhr in seinen Räumlichkeiten in der Pirmasenser Straße 20a in Kaiserslautern einen interkulturellen Brunch. Für das Buffet mit Köstlichkeiten aus vielen Ländern kann jeder etwas beitragen und mitbringen.

Am Montag, 23. September, veranstaltet der Campus Kammgarn der Hochschule Kaiserslautern von 9 bis 17 Uhr einen Workshop mit dem Titel „Argumentationstraining gegen Rassismus“; Anmeldung unter: silke.weber@hs-kl.de.

Karin Siegmann vom Verein „NALA – Bildung statt Beschneidung“ informiert mit Hintergründen, Fakten und Folgen zum Thema „Weibliche Genitalverstümmelung“. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 24. September, um 17 Uhr im Rathaus Nord, Benzinoring 1. Um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kaiserslautern.de wird gebeten.

Interkulturelle Reise beim „EU-Pubquiz“

Ebenfalls für Dienstag lädt der Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes zum Tag der offenen Tür ein. Infos, Snacks und Mitmachaktionen gibt es von 10 bis 18 Uhr in der Kohlenhofstraße 10.

Ein Fachvortrag zum Thema „Rassismus, rassistische Diskriminierung und die (psychische) Gesundheit“ von Amma Yeboah wird am Mittwoch, 25. September, von 17 bis 20 Uhr im Foyer des Deutschen Roten Kreuzes, Guimarães-Platz, angeboten und kann nach Anmeldung per E-Mail an ulrike.ebert-wenski@caritas-speyer.de besucht werden.

Am gleichen Abend findet im Glockencafé ein „EU-Pubquiz“ statt. Als Thema haben die Organisatoren „eine interkulturelle Reise“ ausgewählt und die Teilnehmenden können ihr Wissen in der Glockenstraße 43 testen.

Demokratie-Café

Das AWO-Quartiersbüro Hochspeyer lädt für Mittwoch, 25. September, 19.30 Uhr, zur Filmvorführung „Kriegsmädchen“ in die Hauptstraße 91 in Hochspeyer ein.

Gemeinsam veranstalten das Arbeits- und sozialpädagogische Zentrum (ASZ) und das Caritas-Zentrum Kaiserslautern am Donnerstag, 26. September, ein Demokratie-Café. Teilnehmen kann man von 11 bis 14 Uhr im Stadtteilbüro in der Königstraße 93 und von 16 bis 18 Uhr im Quartiersbüro „Slevfisch“, Slevogtstraße 36. Fotograf Thomas Brenner ist mit seiner Fotoaktion „Demokratie-Akzeptanz-Vielfalt“ vor Ort.

Für Freitag, 4. Oktober, lädt die Deutsche Angestellten-Akademie zu einer „Mediterranen Fusion Küche“ ein. Ab 18 Uhr gibt es in der Richard-Wagner-Straße 1 leckere Einblicke und Kostproben mit Laureen Warrington. Eine Anmeldung ist notwendig; per E-Mail an hor.kaiserslautern@daa.de.

Austauschabend zu „Islamischem Feminismus“

Zu einem Info- und Austauschabend laden die Queerulant*innen für Donnerstag, 10. Oktober, ein. Im Krümmer in der Bismarckstraße 35 geht es mit Adina Krauß um den „Islamischen Feminismus“.

Zum Abschluss der interkulturellen Woche gibt es am Samstag, 13. Oktober, ab 10 Uhr auf dem Herbstmarkt der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ein interkulturelles Frühstück. Zudem werden verschiedene Info-Stände im Ratssaal am Dr.-Konrad-Adenauer-Platz zum Thema aufgebaut.

Das vollständige Programm mit allen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es online unter interkulturellewoche.de/2024/kaiserslautern.